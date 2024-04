Tesla, Musk convince Cina sulla guida autonoma, titolo vola +10%

New York, 29 apr. (askanews) – Il rialzo delle azioni della casa automobilistica Tesla stanno viaggiando oltre il 10%, nelle contrattazioni di premercato di lunedì, dopo che il Ceo Elon Musk ha ottenuto il permesso di utilizzare la tecnologia di guida autonoma in Cina.

Musk ha visitato Pechino nel fine settimana ottenendo dalle autorità cinesi la fine delle restrizioni sull’uso del software di assistenza alla guida autonoma Full Self-Driving (FSD), poichè non costituisce una minaccia alla sicurezza dei dati del Paese.

Sebbene le auto elettriche di Tesla siano alcuni dei veicoli più popolari in Cina, il loro uso è stato proibito a funzionari del governo per timore di un utilizzo improprio dei dati. La casa automobilistica ha stretto un accordo con il colosso cinese di Internet Baidu per avere accesso alla tecnologia di mappatura e navigazione per il software FSD, che sarà presto disponibile nel paese. L’accordo consente di poter operare sulle strade pubbliche in Cina usando le mappe di Baidu.