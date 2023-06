Torna il Fantasy Day, a Villa Bruno il Festival del Fantastico

Il 9, 10 e 11 giugno a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (NA) torna Il Fantasy Day, il Festival del Fantastico ad ingresso gratuito che quest’anno ha come tema la trasmutazione. Il Fantasy Day è organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR, nata nel 1997. Quest’anno il Fantasy Day è un progetto incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” – “San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi”. Tre giorni in cui dalle 10 alle 23 youtuber famosi, fumettisti e illustratori, doppiatori, scrittori, attori, registi, sceneggiatori, crew di K-pop, artisti, e tante associazioni di settore aspettano il pubblico di tutte le età. Il Fantasy Day, dalla sua nascita – nel 2007 – registra un successo sempre crescente di pubblico e si differenzia dalle altre manifestazioni per la grande cura nella scelta delle attività proposte. Tra gli ospiti di prestigio di quest’anno anche Alessio Puccio, “voce italiana” di Harry Potter. Tante le collaborazioni importanti, ne citiamo una per tutte: la Scuola Italiana di COMIX di Napoli.

Tra le tante novità di quest’anno il weekend dedicato al Signore degli Anelli, gli youtuber del momento tra cui Sedia a 2 Gambe e Paride The Pruld, la prima edizione del Fantasy Day Film Festival, diretto dal regista Salvatore De Chiara, con incontri e laboratori di sceneggiatura e di scrittura. Un’altra area gettonatissima è l’area K-pop dove arriverà la tv coreana DGDG STUDIO, il canale youtube ufficiale gestito da KBS Cheongju, Korean Broadcasting System, il servizio pubblico di radiotelevisione della Corea del Sud. La DGDG Studio realizzerà un servizio specifico sul programma K-pop del Fantasy Day. Altre aree presenti al festival: l’area Incontri con scrittori, fumettisti, doppiatori, illustratori. L’Aperifantasy invece è un momento di incontro condotto dalla scrittrice Monica Zunica; presenti anche l’area dedicata alle Mostre d’Arte e ai laboratori artistici, l’area live painting e illustratori, la postazione Press and Meet & Greet a cura di Paquito Catanzaro e Pino Cuozzo con talk e interviste, l’area Kids con tanti laboratori ludico – creativi, l’area Games con i videogiochi del momento, i giochi vintage e i giochi di ruolo in anteprima nazionale. Infine, arriva anche la realtà virtuale e l’immancabile gara Cosplay.

Il SIGNORE DEGLI ANELLI

La sezione dedicata al Signore degli Anelli, che quest’anno si inaugura al Fantasy Day, sarà un vero e proprio week-end di immersione nella Terra di Mezzo: performance in costume, giochi di ruolo dal vivo (LARP), talk con esperti a livello internazionale e youtuber famosi come Oronzo Cilli, Frank Valinor, Paolo Nardi e Riccardo Ricobello, contest di disegno a premi, giochi di carte e da tavolo.

Appassionati di Tolkien e fan degli ospiti presenti verranno da ogni parte d’Italia. La cena con gli Hobbit sarà la chicca del programma, con la creazione dell’ambientazione filmica e con La Compagnia del Cervo Bianco, gruppo di musica live con cui percorrere il sentiero del Fantastico.

YOUTUBER FAMOSI

Attesissimi dai ragazzi, saranno presenti La Sedia a 2 Gambe, content creator che tratta temi inerenti la cultura di Internet con format bizzarri e Paride The Pruld famoso per i video comici legati al mondo dei videogiochi.

FANTASY DAY FILM FESTIVAL

La sezione dedicata al Fantasy Day Film Festival, durante i tre giorni della manifestazione vedrà protagonisti i corti fantasy arrivati da ogni parte del mondo, i laboratori di cinema gratuiti a cura della Vitruvio Academy e incontri con registi, montatori, sceneggiatori, attori, formatori. Tra questi il regista e sceneggiatore Rosario Gallone, fondatore della PIGRECOEMME, la più importante scuola di Cinema e fotografia del Sud Italia che dal 2000 forma centinaia di professionisti del settore audiovisivo.

Il programma ricco di appuntamenti avrà un ospite d’eccezione: il regista Luigi Cozzi che, Sabato 10 Giugno alle ore 19.30, riceverà il Premio alla carriera da Giorgio Zinno, Sindaco di San Giorgio a Cremano. La sua è stata una vita dedicata al fantastico in tutte le sue forme. Autore di titoli cult quali “Il tunnel sotto il mondo” (1969), “Scontri stellari oltre la terza dimensione” (1978), “Contamination” (1980), “Paganini Horror” (1989) e “Il gatto nero” (1989), ha collaborato con nomi del calibro di Dario Argento, Lamberto Bava, Enzo G. Castellari e Klaus Kinski. Accanto alla carriera audiovisiva, affianca il ruolo di docente presso l’Accademia di Cinema romana ACT Multimedia a Cinecittà. Cura, inoltre, la stesura di libri e riviste per le collane editoriali di Profondo Rosso.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani emergenti del territorio grazie all’incontro con il cast del film ‘Amore Postatomico’. Saranno presenti: Vincenzo Caiazzo (regista, co-sceneggiatore), Valentina Cerasuolo (co-sceneggiatrice, costumista, Davide Marotta (attore), Virginia Apicella (attrice), Titti Nuzzolese (attrice), Alessandro Paterni (Prop Maker – aiuto costumista). In Villa Bruno sarà allestita una Mostra dei costumi e degli oggetti di scena.

Domenica 11 Giugno alle ore 15.30, nella bellissima Ex Fonderia di Villa Bruno, saranno invece assegnati i premi ai CORTI vincitori del Festival. Presenterà Sarita Agnes Rossi, già annunciatrice RAI. Saranno presenti i giurati: Carla Borrelli (produttrice), A.S. Chianese (critico, assistente alla regia, segretario di edizione e sceneggiatore), Paolo Guerrieri (montatore, sceneggiatore, regista).

AREA K-POP

L’Area K-pop che ospita una realtà sempre più in crescita di giovanissimi appassionati con il contest dedicato e le Random Dance, vedrà quest’anno l’intervento di una troupe della TV della Corea del Sud, la DGDG STUDIO by KBS Cheongiu che farà un reportage su tutte le attività KPOP del Fantasy Day.

AREA INCONTRI

L’Area Incontri ospiterà doppiatori come Alessio Puccio, doppiatore di Harry Potter,scrittori seguitissimi come Francesco Falconi, sceneggiatori di fortunate serie TV come Simone Laudiero, comunicatori e sceneggiatori come Laura Cascio che porranno l’attenzione sull’animazione negli anni ’70, ’80 e ’90. In questa area si terrà l’ormai consueto Aperifantasy, la simpatica chiacchierata condotta dalla scrittrice Monica Zunica (Trilogia AWEN – Marlin editore). Ospiti anche illustratrici e autrici emergenti come Tiziana e Valentina Battista e Diana Gallese.

MOSTRE E LABORATORI ARTISTICI

L’Area dedicata alle Mostre d’Arte e ai laboratori artistici è curata dall’artista Marco Chiuchiarelli fondatore della scuola d’arte In Form of Art. Interessanti i laboratori di Graphic Novel e Anatomia Mutante. In mostra artisti di grande spessore e ampio spazio per autori emergenti. Lucio DDT Art, Germano Massenzio, Marco Ferrandino, Stefano Chiuchiarelli, la giovanissima e promettente Aurora Cantone sono solo alcuni dei nomi presenti.

LIVE PAINTING, PRESS AREA E AREA KIDS

L’Area Live Painting è dedicata ad illustratori e fumettisti per produzioni di opere dal vivo in comunione con la natura nel bellissimo spazio verde del parco di Villa Bruno. La nuova area Press and Meet & Greet con Paquito Catanzaro e Pino Cuozzo prevede talk, dibattiti e interviste.

L’Area Kids, la cui responsabile è la scrittrice Carolina D’Isanto, sarà animata da Giochi Giganti, laboratori creativi dedicati a tutti i bimbi, dai più piccoli ai più grandicelli; sarà arricchita quest’anno, dai laboratori della Scuola Italiana di COMIX di Napoli e, per la prima volta, dalla Gara Cosplay a loro dedicata.

AREA GAMES E REALTA’ VIRTUALE

L’Area Games si presenta con tante realtà del settore, partendo dai giochi da tavolo, passando per i giochi di ruolo ai videogiochi Vintage. Ci sarà un lato dedicato a tutte le realtà in espansione con il contributo di Game Designer e Sviluppatori.

Uno dei punti nodali delle attività di gaming è l’importanza (assieme alle modalità) di comunicare e di socializzare. In questo ambito saranno proposte interviste ed incontri e, in particolare, un’intervista con il dott. Antonio Bianco dell’UPEG (Unione Promotori Esports e Gaming), il gruppo che si propone di formare nuove figure professionali promuovendo l’incontro fisico e non più virtuale.

Sarà trattato anche il tema dei videogiochi nell’ambito dell’istruzione.

Sarà presente al Fantasy anche la Web Agency “We are Impact” che lavora in ambito digitale ed informatico. Grazie alla loro collaborazione, sarà presente in Fiera la Realtà Virtuale, che consentirà a grandi e piccoli di immergersi in un mondo fantastico.

GARA COSPLAY

Infine l’attesissima gara Cosplay a cura di KC Group che vede ogni anno tanti appassionati gareggiare indossando il costume dei loro beniamini di fumetti, manga e serie tv. Quest’anno presentatori eccezionali e molto amati dai Cosplayer: Nennella e Miriel. La novità di quest’anno è la gara dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni.

NOTA INFORMATIVA SUL FANTASY DAY

Il Fantasy Day è un progetto dell’Associazione Culturale ALTANUR dedicato al mondo del fantasy in tutte le sue forme. Nato nel 2007, con il supporto della Città di San Giorgio a Cremano, è cresciuto nel tempo attestandosi come uno dei principali eventi del settore nel sud Italia.

Il progetto prevede una manifestazione annuale che si tiene nel bellissimo Parco della settecentesca Villa Bruno Di San Giorgio a Cremano (NA), una delle splendide ville vesuviane del Miglio d’Oro, e una serie di attività che si dipanano per tutto l’anno tra cui il Fantasy Day On Going e il Fantasy Day Film Festival. Tra le Aree del Fantasy Day: Area Fumetto, Area K-pop, Area Incontri, Area Kids, Area Giochi da Tavolo, Area GdR, Area Trucco, Area Giochi di Carte, Area Cinema, Area Doppiatori, Area Libri, Area Cosplay, Area Rievocazioni, Area Concorsi.

Collaborano con il Fantasy Day moltissime Associazioni del territorio e in particolare: “La Scuola Italiana di COMIX di Napoli”, “Senza Linea” (Testata online dedicata al Comics, manga, videogiochi, tecnologia e Cosplay), “La Bottega delle Parole” (libreria e realtà editoriale) oltre a tantissime Associazioni di settore.

Tra gli ospiti delle passate edizioni ricordiamo: Bruno Brindisi, Andrea Sorrentino, Francesco Falconi, Davide Occhicone, Alessandro Di Nocera, Barbara Ciardo, Marco Castiello, Danilo Florio, Davide Tarò, Riccardo Rosati, Marco Signore, Gianluca Di Fratta, Daniele Giuliani, Manuel Meli, Davide Perino, Mirko Cannella. Tutte le INFO su www.fantasyday.it