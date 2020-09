Ucraina, cinema: il Misff di Montecatini fa tappa a Kiev

Il MISFF-Montecatini International Short Film Festival scalda i motori in vista dell’edizione 2020, prevista dal 24 al 28 di ottobre, con un tour di presentazione delle sue attività e di rafforzamento delle sue partnership con il mondo del cinema internazionale. Il presidente dalla manifestazione cinematografica, Marcello Zeppi, dopo essere intervenuto al festival di Venezia in veste di membro della commissione di internazionalizzazione AFIC (Associazione Festival Italiani) e come giurato, ha chiuso la due giorni dei “Montecatini Days” al Festival Kiff Kinolitopys di Kiev, con cui il MISFF ha stretto una collaborazione pluriennale.

Un altro tassello della rete internazionale sviluppata dallo storico festival pistoiese dei cortometraggi, che ogni anno realizza progetti internazionali grazie ai gemellaggi con festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17 Momenti ed il festival Kinoproba di Yekaterinburg. Una ulteriore novità di quest’anno è rappresentata dalla partecipazione al progetto “Erasmus plus” partecipato da MISFF, Avanca Film Festival (Portogallo), Tabor Film Festival (Croazia), International Changing Prospectives Short Film Festival (Turchia), In The Palace International Short Film Festival (Bulgaria) ed Écu Film Festival (Francia).