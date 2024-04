Ucraina, dagli Usa altre armi per 6 miliardi: nel pacchetto anche i Patriot

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti mandano altre armi all’Ucraina per la guerra contro la Russia e il conflitto può cambiare: Kiev ottiene altri Patriot. Dopo il varo del pacchetto da 61 miliardi di dollari, con la legge firmata dal presidente Joe Biden, Washington invia non si ferma. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha annunciato altri aiuti militari all’Ucraina del valore di 6 miliardi di dollari, nei quali sono compresi anche i Patriot, i sistemi di difesa aerea chiesti quasi ogni giorno dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per fare fronte alla pioggia di missili guidati lanciati dalla Russia (9mila solo quest’anno).

L’annuncio è arrivato al termine di una riunione virtuale del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. “Gli Stati Uniti – ha detto il capo del Pentagono – forniranno all’Ucraina altri missili Patriot per la sua difesa aerea, nell’ambito di un massiccio pacchetto di aiuti” a Kiev. Pacchetto che include anche altre munizioni per i sistemi National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, Nasams, e ulteriori attrezzature per integrare i lanciatori, i missili e i radar di difesa aerea occidentali negli armamenti esistenti in Ucraina, molti dei quali risalgono ancora all’era sovietica.

Si tratta, ha rivendicato Austin, del “più grande pacchetto di assistenza di sicurezza su cui ci siamo impegnati finora”. Il Dipartimento della Difesa ha annunciato un nuovo storico pacchetto di assistenza alla sicurezza per far fronte alle attuali esigenze dell’Ucraina sul campo di battaglia e dimostrare il costante sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina – si legge in una nota del Pentagono -. Questo pacchetto, fornito attraverso l’Iniziativa per l’assistenza alla sicurezza in Ucraina (Usai), utilizzando i fondi stanziati dal supplemento per la sicurezza nazionale che il presidente ha appena firmato, comprende attrezzature per aumentare le difese aeree e l’artiglieria dell’Ucraina e per sostenere le capacità precedentemente impegnate dagli Stati Uniti”.

Il massiccio invio di aiuti americani, compresi i missili Atacms a lungo raggio consegnati all’inizio del mese, può diventare un ‘game changer’, un elemento determinante in un conflitto che negli ultimi 6 mesi si è sviluppato con un copione definito: Russia all’offensiva, Ucraina impegnata a difendersi, tra carenza di munizioni e inferiorità in termini di uomini. La situazione per Kiev è particolarmente complessa lungo il fronte orientale.

Le truppe russe continuano ad avanzare nella regione di Donetsk in Ucraina, soprattutto nell’ultima settimana, come evidenzia l’intelligence britannica, che monitora le operazioni sul terreno. ”L’avanzata delle forze russe a ovest di Avdiivka, nell’oblast di Donetsk, ha subito un’accelerazione nell’ultima settimana”, prosegue il rapporto.

In particolare, le forze di terra russe starebbero marciando verso Ocheretyne che si trova approssimativamente a quindici chilometri dal centro di Avdiivka. L’intelligence britannica ricorda che, da quando i soldati russi hanno preso il controllo di Avdiivka nel febbraio del 2024, la zona è stata usata dall’esercito di Mosca per sferrare attacchi contro le truppe ucraine.

Ora, con le nuovi armi americane, l’Ucraina può adottare un approccio diverso. Kiev può colpire in profondità, andando a condizionare le procedure di lancio dei missili che quasi ogni giorno Mosca lancia su città e infrastrutture ucraine. Non sono solo gli Usa a sostenere gli sforzi dell’Ucraina. Anche la Spagna si appresta a inviare missili Patriot. Lo scrive il quotidiano El Paìs citando fonti governative a condizione di anonimato, secondo le quali Madrid invierà anche munizioni a Kiev. La Spagna ha tre batterie di missili Patriot, acquistate di seconda mano dalla Germania nel 2004 e nel 2014, ha scritto El Paìs. Una fonte diplomatica spagnola ha detto ai giornalisti che Madrid intende “intensificare” il suo “impegno nei confronti dell’Ucraina”.