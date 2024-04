Una casa per i giovani affetti da malattia mentale: Nazionale Cantanti e Pazzi per Capri in campo

Il 23 aprile la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata dal presidente Enrico Ruggeri, scende in campo a Capri con la squadra “Pazzi per Capri”. L’evento sarà a favore della Cooperativa Sociale Onlus Litografi Vesuviani per sostenere i progetti di inserimento lavorativo e per offrire una casa a giovani affetti da malattia mentale. “L’iniziativa – si legge in una nota -rappresenta anche simbolicamente la cura, la presa in carico, la sicurezza, tutte necessità di cui abbiamo bisogno tutti, ma a molti è negato solo per vivere una condizione di patologia psichiatrica”. “Il nostro lavoro quotidiano può essere efficace solo se c’è una comunità accogliente, e questo evento ci permette non solo di realizzare uno dei tanti sogni che abbiamo, ma ci incoraggia perché ci fa sentire meno soli”, afferma Ornella Scognamiglio Presidente Litografi Vesuviani. “Diversi eventi, tra cui la pandemia – aggiunge Gian Luca Pecchini General Manager Nic –, hanno agito come un amplificatore, enfatizzando e accentuando alcune forme preesistenti di disagio, tra cui l’ansia, i disturbi alimentari e il ritiro sociale, rendendo più difficile la gestione delle emozioni. I giovani hanno bisogno di condividere le proprie preoccupazioni, non dimentichiamoci di loro, sono il nostro ponte verso il futuro. La Nazionale Italiana Cantanti è da sempre molto sensibile ai temi di solidarietà e quando c’è la possibilità di aiutare qualcuno non ci tiriamo mai indietro. Vi aspettiamo numerosi, in questo splendido scenario, per contribuire al sostegno di questa importante e grande iniziativa».

Dichiarano il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico:” Givova è orgogliosa di supportare, in collaborazione con la Nic di cui è sponsor consolidato da tempo, con il Comune di Capri e il Grand Hotel Quisisana, questo evento esclusivo per la location suggestiva, la caratura degli ospiti e soprattutto perché si svolge in un luogo magico, unico nel suo genere, perfetto per accogliere un incontro indimenticabile – affermano il presidente Givova Giovanni Acanfora e l’Amministratore Giuseppina Lodovico. “Siamo particolarmente onorati di patrocinare questa iniziativa a carattere benefico e di offrire il nostro supporto all’organizzazione per la sua perfetta riuscita – dichiara il sindaco della Città di Capri, Marino Lembo – . La solidarietà è un tema che sta particolarmente a cuore alla nostra Amministrazione sempre vicina ad eventi come questo che servono a sensibilizzare i cittadini su temi particolarmente delicati in ambito sociale. Un caloroso benvenuto sull’isola alla Nazionale Italiana Cantanti per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà, un valore indispensabile nei piccoli gesti di tutti i giorni”.

I biglietti sono acquistabili a Capri presso – Agenzia Viaggi Grotta Azzurra, Via Roma n.53; Anacapri -Bar Faro, Via Nuova del Faro n. 2.