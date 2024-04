Usa, Corte appello New York annulla la sentenza contro Weinstein

Roma, 25 apr. (askanews) – La Corte d’Appello di New York ha cancellato la sentenza di condanna del 2020 contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein per stupro e molestie. Lo scrive La Voce di New York, aggiungendo che la sentenza di assoluzione è stata ottenuta per 4 giudici contro tre.

Nello specifico, la corte ha stabilito che il giudice del processo Weinstein ha commesso un vizio di forma consentendo la testimonianza di varie donne che accusavano Weinstein di molestie, pur non essendo i loro casi oggetto del procedimento, che riguardava solo due donne.

Spetta ora al Procuratore distrettuale di New York Alvin Briggs decidere se chiedere un nuovo processo contro il produttore di Hollywood.

Harvey Weinstein era accusato di molestie sessuali e stupro da oltre cento donne; a New York era sotto processo per due di questi casi.