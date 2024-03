Usa, è legge il divieto di issare bandiere Lgbtq sulle ambasciate

Nascosto nella maxi legge di spesa approvata dal Congresso Usa e firmata da Joe Biden c’è anche il divieto per le ambasciate americane nel mondo di issare le bandiere LGBTQI+ in occasione di alcune ricorrenze. Lo riferisce il Daily Beast, La Casa Bianca ha promesso di lavorare per la sua abrogazione ma è una delle concessioni allo speaker della Camera Mike Johnson, un cristiano conservatore, in cambio dei voti dei repubblicani. L’amministrazione ha rivendicato che è riuscita ad “eliminare oltre 50 emendamenti contro LGBTQI+ che i repubblicani hanno tentato di inserire nella legge”. Il divieto “non avrà alcun impatto sulla possibilità dei membri della comunità LGBTQI+ di servire nelle nostre ambasciate o di celebrare il Pride”, ha assicurato la Casa Bianca, riferendosi al mese, di solito giugno, in cui si tengono le manifestazioni. Il divieto di sventolare sui pennoni delle sedi diplomatiche la bandiera arcobaleno era stato imposto ai tempi di Donald Trump dall’allora segretario di Stato Mike Pompeo, poi era stato abolito dal suo successore Antony Blinken.