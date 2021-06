Usa, i Maneskin sul New York Times: Possono conquistare il mondo?

Il primo posto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo al 71esimo Festival della Canzone Italiana, in cima al podio dell’Eurovision Song Contest a maggio 2021, fino a diventare una delle 10 band più ascoltate a livello mondiale su Spotify: in pochi mesi i Måneskin hanno guadagnato un successo dopo l’altro, diventano uno dei gruppi del momento. Ad annunciare questo nuovo traguardo è stato il quotidiano “The New York Times” che ha dedicato alla giovane rock band italiana un pezzo intitolato “Hanno vinto l’Eurovision, possono conquistare il mondo?”. Il giornale newyorkese racconta ai propri lettori il successo dei Maneskin e scrive che, dopo la vittoria all’Eurovision di quest’anno, di fronte a oltre 180 milioni di spettatori, la band è ufficialmente entrata nella Top 10 globale di Spotify: la prima per un gruppo italiano. Il cavallo di battaglia che ha conquistato prima Sanremo e poi il palco di Rotterdam, “Zitti e Buoni”, a partire da mercoledì è stata riprodotta su Spotify più di 100 milioni di volte, conquistando quasi 18 milioni di ascoltatori solamente nell’ultimo mese, ottenendo risultati migliori nello stesso periodo di band del calibro dei Foo Fighters o Kings of Leo. Ma i recenti successi della band italiana che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo non finiscono qui. Anche la piattaforma di Shazam ha visto negli ultimi giorni il nome dei Måneskin scalare in cima alle sue classifiche. Dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest, sono stati ben tre i brani ad entrare nella Top 20 worldwide di Shazam: “ZITTI E BUONI”, “I WANNA BE YOUR SLAVE” e “Beggin”. Un record tutto made in Italy, dato che i Måneskin sono il primo gruppo rock ad avere tre hit nella top 20 di Shazam nello stesso anno. Nessun artista o gruppo quest’anno ha avuto più brani nella top 20, solo Doja Cat e The Weeknd sono apparsi nella top 20 tre volte nel 2021. Un successo dopo l’altro per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, che con la loro energia e la loro musica hanno progressivamente conquistato il pubblico di tutto il mondo con il loro stile graffiante, irriverente e sempre pronto a mettere in discussione stereotipi di genere e luoghi comuni.