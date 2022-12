Villa Delavo compie 175 anni

Villa Delavo, a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, compie 175 anni e, per l’altisonante occasione domenica 27 novembre alle 12 sono arrivati nel complesso del Marengo Museum – che, insieme alla stessa villa Delavo, aspira a diventare polo culturale internazionale – il Principe Pierre Murat (discendente di Gioacchino Re di Napoli) ed il Console Generale di Francia Francois Revardeaux. In esposizione c’era un’anteprima dell’Associazione Amici del Museo Orafo di Valenza – in particolare, strumenti storici utilizzati per produrre i gioielli valenzani – e una rassegna di spade. Coordina l’evento Efrem Bovo, temporary manager nominato dalla Provincia di Alessandria. Durante la conferenza stampa di presentazione Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato alla struttura ha annunciato la volontà di voler restaurare la Colonna di Marengo che si trova all’incrocio davanti alla villa.