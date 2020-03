Violenza sulle donne, fondi dal Governo: bando da 10 milioni di euro

Dieci milioni per un bando per il contrasto della violenza maschile contro le donne e 20 milioni di euro alle Regioni. Lo ha annunciato la ministra alle pari opportunita’ e alla Famiglia Elena Bonetti spiegando la definizione delle risorse per il decreto di riparto dei fondi del 2020 durante la Cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne, presieduta dalla Bonetti ieri a Palazzo Chigi. La ‘Cabina’ ha accolto la proposta della ministra di attivare tavoli operativi bilaterali, anche sulla base del Rapporto Grevio del Consiglio d’Europa; una valutazione del Piano operativo per stesura del nuovo Piano strategico nazionale antiviolenza; tavoli per il riavvio dei lavori sulle Linee guida formative degli operatori. Dopo il tavolo bilaterale sul Codice Rosso con il ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Pari opportunita’ attivera’ con i ministeri competenti un tavolo operativo sui temi della giustizia, uno sul lavoro e uno sull’educazione e la prevenzione, a partire dal contrasto del linguaggio d’odio.