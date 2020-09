50 Kalò di Ciro Salvo a Londra è la miglior pizzeria italiana all’estero: vittoria bis a 50 Top Europe

Ciro Salvo concede il bis: per il secondo anno consecutivo la sua 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London si posiziona infatti al primo posto di 50 Top Europe, la speciale classifica dedicata alle migliori pizzerie del Vecchio Continente (Italia esclusa) di 50 Top Pizza, la più prestigiosa guida on-line di settore. E’ il responso dato al termine della seguitissima diretta streaming (con oltre 75.000 visualizzazioni totali) presentata da Federico Quaranta e trasmessa ieri sui canali Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy, Luciano Pignataro Wine Blog, Voce di Napoli e Food Napoli, e sul profilo Instagram di 50 Top Pizza. “Una scelta, quella della diretta streaming – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di 50 Top Pizza – dettata ovviamente dalla situazione sanitaria, che però non ha tolto fascino alla serata. Anzi, l’aver replicato l’ormai famigerato countdown di 50 Top Pizza, dalla 50esima alla prima posizione, anche per la classifica europea, ha aggiunto sicuramente molta suspense e regalato soddisfazioni ai partecipanti”.

Alla sede inglese di 50 Kalò è andato altresì il premio speciale per il miglior servizio di sala, Best Service 2020, mentre lo stesso Ciro Salvo si è aggiudicato l’importante riconoscimento di miglior pizzaiolo europeo dell’anno, Pizza Chef of the Year 2020. Un’incetta di allori che evidenzia ancora una volta il talento e la dedizione del pizzaiolo partenopeo, non solo a Napoli. Passione per la pizza dimostrata in egual misura da tutti i protagonisti presenti in classifica, a partire dagli altri due locali sul podio: Via Toledo Enopizzeria di Vienna, guidata dal maestro pizzaiolo Francesco Calò, e Bijou di Parigi, dove a dare vita agli impasti è Gennaro Nasti. Alla pizzeria austriaca sono andati inoltre i premi speciali Performance of the Year 2020 e Best Wine List 2020. La Tonno e Cipolle di Nasti invece è stata nominata la Pizza of the Year 2020. Appena fuori dal podio i locali Bæst, di Copenaghen e La Pizza è Bella, di Bruxelles, ai quali sono andati rispettivamente i riconoscimenti Innovation and Sustainability 2020 eMade in Italy 2020. Tra gli altri European Special Awards da sottolineare il titolo diNew Entry of the Year 2020 assegnato alla parigina Peppe Pizzeria.

A guidare l’elenco di Paesi con il maggior numero di pizzerie presenti in classifica è l’Inghilterra, a quota 7, poi la Francia (6) e la Spagna (5); seguono con 3, a pari merito, il Belgio, la Germania e la Russia e ancora, con 2, Danimarca, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda e Polonia; infine, con un locale, Austria, Olanda, Norvegia, Portogallo, Ucraina, Scozia, Repubblica Ceca, Serbia, Ungheria, Romania ed Estonia.

“Il livello qualitativo medio delle pizzerie nel Vecchio Continente verificato dai nostri ispettori – concludono i tre curatori – è in costante aumento, con punte di eccellenza come quelle presenti in 50 Top Europe. Potremmo dire che se in Italia continua a giocarsi la Champions League della pizza, negli altri campionati europei vengono fatti comunque ogni anno dei passi in avanti. E a contribuire alla crescita di una cultura della buona pizza non sono solo più pizzaioli e imprenditori italiani emigrati all’estero o loro discendenti, ma anche professionisti di diverse nazionalità”.

A seguire l’elenco completo di tutte le pizzerie presenti dalla prima alla 50esima posizione di 50 Top Europe 2020 e quello degli European Special Awards 2020.

50 Top Europe 2020

1 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londra – Inghilterra

2 Via Toledo Enopizzeria, Vienna – Austria

3 Bijou, Parigi – Francia

4 Bæst, Copenaghen – Danimarca

5 La Pizza è Bella, Bruxelles – Belgio

6 Malafemmena, Berlino – Germania

7 Lilla Napoli, Falkenberg – Svezia

8 nNea, Amsterdam – Olanda

9 Pizzeria Luca, Copenaghen – Danimarca

10 Fratelli Figurato, Madrid – Spagna

11 Kytaly, Ginevra – Svizzera

12 La Bottega Siciliana, Mosca – Russia

13 L’Antica Pizzeria, Londra – Inghilterra

14 Daroco Bourse, Parigi – Francia

15 Pizzeria Luca, Helsinki – Finlandia

16 Cirillo’s , Dublino – Irlanda

17 60 Secondi Pizza Napoletana, Monaco di Baviera – Germania

18 Oi Vita Pizzeria, Londra – Inghilterra

19 Faggio Pizzeria, Parigi – Francia

20 Vinoteket, Oslo – Norvegia

21 The Dough Bros – O’Connells, Galway – Irlanda

22 Forno d’Oro, Lisbona – Portogallo

23 ‘O Ver St. James’s, Londra – Inghilterra

24 Araldo Arte del Gusto, Madrid – Spagna

25 Vicoli di Napoli, Londra – Inghilterra

26 Guillaume Grasso La vera Pizza Napoletana, Parigi – Francia

27 Dalmata, Parigi – Francia

28 MadreLievito Llacuna, Barcellona – Spagna

29 Peppe Pizzeria, Parigi – Francia

30 La Piola Pizza, Bruxelles – Belgio

31 Acqua & Farina, Lugano – Svizzera

32 La Balmesina, Barcellona – Spagna

33 Double Zero Neapolitan Pizza, Manchester – Inghilterra

34 Positano, Kiev – Ucraina

35 Sodo Pizza, Londra – Inghilterra

36 Oro di Napoli, Santa Cruz de Tenerife – Spagna

37 Paesano Pizza, Glasgow – Scozia

38 450°C, Turku – Finlandia

39 NAPLES Authentic Neapolitan Pizza, Fürth – Germania

40 Pizza Nuova, Praga – Repubblica Ceca

41 450 Gradi, Lidingö – Svezia

42 De Superette Pizza, Gent – Belgio

43 Scrocchiarella, Mosca – Russia

44 Belli di Mamma, Budapest – Ungheria

45 Majstor I Margarita, Belgrado – Serbia

46 Pizza 22 cm, Mosca – Russia

47 Animaletto Pizza Bar, Bucarest – Romania

48 Nonna Pizzeria, Varsavia – Polonia

49 Ave Pizza, Varsavia – Polonia

50 Kaja Pizza Köök, Tallinn – Estonia



European Special Awards 2020

Pizza Chef of the Year 2020 – S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD

50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londra – Inghilterra

Best Service 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londra – Inghilterra

Best Wine List 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Via Toledo Enopizzeria, Vienna – Austria

Performance of the Year 2020 – PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

Via Toledo Enopizzeria, Vienna – Austria

Pizza of the Year 2020 – SOLANIA AWARD

Tonno e Cipolle di Bijou, Parigi – Francia

Innovation and Sustainability 2020 – S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD

Bæst, Copenaghen – Danimarca

Made in Italy 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD

La Pizza è Bella, Bruxelles – Belgio

Best Gluten Free Pizza 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Malafemmena, Berlino – Germania

Best Fried Food 2020 – OLITALIA AWARD

Malafemmena, Berlino – Germania

Territorial Identity 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD

Lilla Napoli, Falkenberg – Svezia

Model of Inspiration 2020 – D’AMICO AWARD

nNea, Amsterdam – Olanda

Best Mixed Drink 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Pizzeria Luca, Copenaghen – Danimarca

Hospitality 2020 – SOLANIA AWARD

Kytaly, Ginevra – Svizzera

Best Format 2020 – PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

La Bottega Siciliana, Mosca – Russia

Best Dessert List 2020 – OLITALIA AWARD

L’Antica Pizzeria, Londra – Inghilterra

Best Beer List 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Forno d’Oro, Lisbona – Portogallo

Best Aperitif List 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Guillaume Grasso La vera Pizza Napoletana, Parigi – Francia

New Entry of the Year 2020 – SOLANIA AWARD

Peppe Pizzeria, Parigi – Francia

Best Takeaway Service 2020 – D’AMICO AWARD

La Piola Pizza, Bruxelles – Belgio



