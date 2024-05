A Fubine Monferrato premiata una coppia stellare della danza: Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

A Fubine Monferrato è nata una stella della danza che va collocandosi nel luminoso firmamento dei festival più attesi in Italia. Con la prima edizione del Monferrato Danzarte, in accostamento alla venticinquesima edizione del Premio DanzArenzano Arte, domenica 12 maggio si schiuderà finalmente un’esperienza nuova di zecca diretta da Patrizia Campassi. Accanto al sindaco di Fubine Lino Pettazzi, saranno premiati Nicoletta Manni, recente etoile del Teatro Alla Scala di Milano, in coppia con il Primo Ballerino scaligero e suo marito Timofej Andrijashenko. Una coppia stellare della danza proprio quando Tersicore compie il suo viaggio da Arenzano e Fubine Monferrato per portare avanti un premio che ha scritto tra le pagine più importanti della storia della danza dal 1999. Prima edizione anche quella in cui furono premiati gli amatissimi Luciana Savignano e Marco Pierin che, corsi e ricorsi storici vichiani, torneranno ad essere premiati sulle “Colline in Movimento” di queste terre il prossimo 13 luglio! Il mondo della danza è davvero fatto di persone ed emozioni e Patrizia Campassi è donna che vive di emozioni, oltre che essere una ferratissima direttrice artistica da ben cinque lustri. Ma ormai il 12 maggio è sempre più vicino ed a Fubine Monferrato è tutto pronto per un pomeriggio di danza e di festa. Una domenica resa possibile grazie anche al primo cittadino di Fubine Lino Pettazzi che non ha esitato ad accogliere le idee e le progettualità di Patrizia Campassi per realizzare il duplice appuntamento di questo 2024. A cominciare ovviamente da domenica pomeriggio del 12 maggio nella suggestiva location “Enosis- Casa di Pisopo” dalle 17.30 con la 25^ e ultima edizione del Premio DanzArenzano Arte che, insieme all’Amministrazione Comunale di Fubine, porgerà il testimone alla prima edizione del Premio “Monferrato DanzArte” – “Fubine Porta di Cultura”. Sotto questa dicitura, il Comune di Fubine Monferrato ha riunito tutte le sue più importanti manifestazioni legate all’arte ed alla cultura, partendo proprio da domenica 12 maggio e proseguire con lo spettacolo “Colline in Movimento” che il 13 luglio ospiterà affermati danzatori professionisti e giovani eccellenze della danza tra i quali i già citati Savignano e Pierin. Ma ora entriamo nel vivo di questa domenica 12 maggio con i premiati l’étoile Nicoletta Manni ed il Primo Ballerino Timofej Andrijashenko, entrambe stelle del Teatro Alla Scala di Milano. In un pomeriggio che sarà tuttavia arricchito dalla presenza anche della direttrice della rivista Danza&Danza Maria Luisa Buzzi, di una rappresentanza degli studenti dell’Accademia Artemente di Milano e dell’attore Massimo Poggio che condurrà la premiazione. “Coppia nella vita e nella danza al Teatro Alla Scala di Milano – spiega Patrizia Campassi – le due stelle premiate a Fubine si stanno imponendo all’attenzione del mondo intero, oltre che per le loro straordinarie doti tecniche ed interpretative anche per quello speciale legame affettivo, culminato nel matrimonio celebrato l’estate scorsa e che li fa risplendere di una luce particolare e unica.” Con i due artisti si è voluto celebrare la grande tradizione della danza in tutte le sue forme e contaminazioni, partendo da quello che è sempre stato l’obiettivo primario del Premio DanzArenzano Arte, così come aggiunto dalla stessa direttrice artistica Patrizia Campassi: “ tenere vivo nel cuore e nella mente del pubblico e dei giovani appassionati dell’arte tersicorea, l’esempio di grandi artisti del passato e, in generale, di tutti quelli che con il loro percorso professionale hanno contribuito alla storia della danza e, senza i quali, non vi sarebbero ora eccellenze come Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko”. Gli ospiti scaligeri, famosissimi anche tra il pubblico non necessariamente della danza e del balletto, hanno galvanizzato oltremodo il primo cittadino di Fubine Monferrato Lino Pettazzi a scegliere di appoggiare Patrizia Campassi nel suo storico Premio DanzArenzano Arte che dà così il via al nascente Monferrato DanzArte di questa prima edizione. “Insieme a Lino Pettazzi, sensibile e attento sindaco di questo lembo di terra, porteremo a Fubine le eccellenze della danza domenica 12 maggio ma anche sabato 13 luglio con le Colline in Movimento – chiude la Campassi – Il bello di questa edizione sta nel premiare il 12 maggio la coppia Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko e poi, in occasione del gala del prossimo 13 luglio, riportare in scena la celebre coppia Marco Pierin e Luciana Savignano come tutto è cominciato nel 1999, premiandoli ancora una volta come ben venticinque anni fa, stavolta a Fubine Monferrato. Del resto la coppia Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko mi ricorda anche il sodalizio Fracci-Menegatti, l’unione di due grandi professionisti che in tutta la loro vita hanno condiviso arte e amore, fondendosi e ispirandosi a vicenda artisticamente e umanamente.” Passata la festa del 12 maggio si lavorerà in direzione della serata di gala con le stelle delle “Colline in Movimento” di sabato 13 luglio. Si passerà dalla premiatissima coppia scaligera Manni-Andrijashenko all’altra coppia storica della danza made in Italy composta da Luciana Savignano e Marco Pierin, con in scena anche altri due protagonisti assoluti del Royal Ballet, la prima ballerina Yasmine Naghdi (già premiata ad Arenzano nel 2020, ndr) in coppia con il collega scozzese Reece Clarke. In quella magica serata di “Colline in Movimento” sarà ospite anche un’altra coppia a sorpresa proveniente da una delle maggiori compagnie del mondo, così come saranno assegnate borse di studio a ballerine e ballerini già diplomati nelle grandi accademie nazionali per sostenerli nella carriera tersicorea. Per maggiori info visitare il sito ufficiale della manifestazione.