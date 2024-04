Agricoltura, l’assessore Caputo: Ammodernamento delle aziende, 70 mln alle Pmi campane. Via al bando

“Pubblicato il bando per 70 milioni di euro destinati agli investimenti per migliorare il rendimento delle aziende campane. Ammodernamento delle aziende e introduzione di tecnologie per il migliore rendimento globale aziendale, sono gli obiettivi dell’intervento SRD01-Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – intervento che rientra nella categoria degli investimenti strutturati del CSR Campania della programmazione 2023-2027”. Lo ha reso noto Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania. “Il bando – spiega Nicola Caputo – prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale al fine di potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole, attraverso investimenti che consentano alle aziende beneficiarie di valorizzare ed adeguare le loro strutture e la loro produttività puntando sia ad un miglioramento ed una crescita del potenziale e della redditività, sia a migliorare le performance climatico-ambientali che consentono un minore impatto ambientale del settore agricolo”.

La scadenza per la presentazione delle domande attraverso il portale Sian è stabilita, salvo correzioni, alla data del 5 agosto 2024, ore 16. Il bando e relativi allegati saranno disponibili sul sito dell’assessorato.

Pubblicato il calenaario dei bandi Csr 23/27

“Come avevo annunciato, è stato pubblicato il calendario dei bandi della nuova programmazione Csr 23/27 (fino a dicembre 2024). Si tratta di risorse per centinaia di milioni di euro che serviranno ad accompagnare il settore primario della nostra regione per i prossimi anni e fornire certezze alle nostre imprese agricole”.

“Dopo l’apertura, negli scorsi mesi, dei bandi per le misure a capo e superfici e Leader e delle misure destinate al ripristino delle strade nonché delle misure AKIS, abbiamo pianificato per i prossimi mesi il programma di apertura dei bandi per diverse misure destinate agli investimenti aziendali, alle filiere, alla diversificazione aziendale e all’insediamento di nuovi agricoltori”.

“Questo calendario – dichiara l’assessore Nicola Caputo– rappresenta il vero e proprio banco di prova di una nuova impostazione per una razionale e programmata gestione temporale dei singoli bandi. La nuova programmazione – ha aggiunto Caputo – sarà caratterizzata da un preciso calendario di aperture e chiusure dei bandi al fine di evitare le discrasie generate nelle precedenti pubblicazioni. Questa modalità consentirà un accesso programmato alle risorse da parte degli utenti e una più rapida definizione delle procedure istruttorie, così da avere finalmente un sistema efficiente e definito”.

Gli interventi previsti

Nel prossimo trimestre apriremo, tra gli altri, bandi per investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale (prevenzione danni da fauna); insediamento nuovi agricoltori; agriturismo; impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli ed altri legati alla consulenza e la formazione nel settore agricolo.

Nel mese di agosto partiremo poi con un bando per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli per poi aprire, da Settembre a Dicembre, tra gli altri, bandi su cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages; investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole; produzione integrata; apicoltura e non ultimi quelli a sostegno delle zone svantaggiate di montagna o di territori con vincoli specifici o con svantaggi naturali significativi.

“Abbiamo, ancora una volta, messo a bando ingenti risorse – conclude l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo – finalizzate a migliorare la competitività dei produttori primari e dei territori. Ancora tante e sostanziali opportunità dalla Regione Campania per gli imprenditori agricoli, agroalimentari e i giovani”.