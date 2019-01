Alessandro Legora, brunch e sfilata nei capannoni di Mariglianella

di Maridì Vicedomini

Grande attesa per il Fashion Show della Collezione Autunno Inverno 2019 /20 di Alessandro Legora, giovane ma già noto stilista che si impone sempre di più nel mondo della moda grazie all’innata creatività, estro, grinta e tanta determinazione. In un panorama globale dove compaiono le prime tendenze del Fashion nell’anno appena iniziato, che vengono evidenziate in eventi di calibro internazionale quali lo storico “Pitti”, “Altaromamoda”, la Fashion Week di Milano e le ambitissime passerelle di Parigi, l’appuntamento di Legora per presentare gli esclusivi capi destinati ai freddi ed ai grigiori della prossima stagione agli addetti ai lavori, volti noti dello show biz nazionale ed ai giornalisti di settore, nel suo stabilimento di produzione a Mariglianella, in provincia di Napoli, diviene ogni anno un happening sempre più significativo ed irrinunciabile. L’evento è fissato per domenica 13 gennaio, a partire dalle ore 11,30; dopo un welcome brunch, i numerosissimi ospiti potranno “entrare” nel cuore operativo dell’azienda Legora, guidati dallo stesso couturier, che mostrerà loro le diverse fasi di produzione per poter raggiungere un risultato ottimale quale la confezione di un capo di fattura artigianale con manodopera esclusivamente italiana come si conviene ad un prodotto 100% Made in Italy. Legora de Feo anche in questa occasione si rivolge ad una donna in carriera che non trascura il culto della famiglia, mentre di sera ama proporsi come femme fatale prediligendo abiti preziosi sexy super femminili. Punta di diamante della nuova collezione “Legora” è il capo spalla che abbraccia la giacca sartoriale con un ritorno alla spallina seminsellata, il tailleur decostruito ed il classico cappotto, linea basic con tessuto stampato a quadri o in versione maxi over size con dettagli in volpe naturale. Da segnalare, un grande ritorno al tubino di Audrey Hepburn “Colazione da Tiffany”, tipico degli anni “50 e “60, realizzato con diversi materiali che vanno dal puro cachemire ai pizzi francesi, spesso con dettagli rock, in pelle ed ecopelle. Per la sera, Legora propone sete fluide, spacchi trasversali, maxi scollature sulla schiena, mentre per le scarpe trionfano le stampe coccodrillo, leopardo e giraffa. Confermata anche la Bridal Collection che per il prossimo inverno per il segmento “Wedding” presenta una “Regina delle Nevi” in abito color “Fancy”, tempestato di paillettes di cristallo, dalla linea pulita e stilizzata.