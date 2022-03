Armi chimiche, il presidente polacco: Se Russia le usa, Nato potrebbe intervenire

“Se la Russia userà armi chimiche in Ucraina, la Nato potrebbe riconsiderare la sua decisione di non intervenire direttamente nel conflitto”. Lo ha detto oggi il presidente polacco, Andrzej Duda , intervistato dalla Bbc. “Se mi chiedete se Putin può usare armi chimiche, penso che possa fare qualsiasi cosa, specialmente perché è in una situazione difficile. Politicamente ha già perso la guerra e militarmente non lo stata vincendo”, ha commentato. “Ovviamente tutti sperano che non oserà una cosa del genere”, ha proseguito Duda, parlando delle armi chimiche. “Ma se usa armi di distruzione di massa, questo segnerebbe un punto di svolta… Sicuramente (la Nato) si dovrebbe sedere al tavolo e pensare seriamente a cosa fare, perché comincerebbe a diventare pericoloso, non solo per l’Europa, ma per il mondo”, ha rimarcato Duda, rispondendo alla domanda se l’uso di armi chimiche potrebbe provocare un intervento diretto della Nato.