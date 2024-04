Attivare un numero verde: perché conviene

Al giorno d’oggi, per le aziende e i professionisti è fondamentale mettere a disposizione dei clienti un mezzo di comunicazione semplice da utilizzare, accessibile e soprattutto conveniente. Proprio per questo, il numero verde rappresenta una risorsa importante.

Come ottenere un numero verde?

Ottenere un numero verde per la propria attività è molto semplice: basta rivolgersi ad un provider telefonico che offre questo servizio, oppure direttamente online, visitando siti web specializzati, come ad esempio numero verde 800.con, sottoscrivere il contratto e attendere l’attivazione.

È bene precisare, però, che per il funzionamento del numero verde occorre una linea telefonica operativa, che può essere sia fissa che mobile oppure un servizio VoIP, che opera attraverso la rete internet. In questo modo, le chiamate ricevute possono essere reindirizzate correttamente al destinatario (oppure a diversi operatori del servizio clienti).

Il numero verde ha un costo, che differisce a seconda del provider scelto e dei servizi inclusi nel prezzo. In alcuni casi non ci sono costi fissi, come quelli di attivazione, ma bisogna solo ricaricare il credito per ricevere le telefonate.

Perché si utilizza il numero verde?

Come già accennato, il numero verde viene impiegato da aziende e professionisti per semplificare le comunicazioni con i clienti. Nello specifico, questo strumento è utile per due categorie di persone: coloro che sono interessate ad acquistare un bene o un servizio e necessitano di maggiori informazioni, e chi invece ha già comprato qualcosa e vuole ottenere assistenza, risolvere eventuali problematiche o effettuare una sostituzione.

Altro vantaggio importante per le aziende è la possibilità di effettuare il monitoraggio delle chiamate, così da poter estrapolare informazioni concernenti le interazioni con la propria clientela. Il numero verde, infatti, fornisce preziosissimi dati sulla durata di ciascuna telefonata, dati demografici dei clienti, sulla rispettiva posizione geografica e molto altro ancora.

Ciò vuol dire che è possibile sfruttare la possibilità di tracciare le chiamate in arrivo al fine di valutare l’efficacia delle campagne pubblicitarie poste in essere, oltre che per poter analizzare le preferenze dei consumatori e avere un preciso riscontro sulle aree di miglioramento in modo da ottimizzare le strategie di marketing e mantenere un vantaggio competitivo sul mercato.

Nessuna limitazione geografica

Tendenzialmente i numeri verdi hanno una portata globale, ciò significa che è possibile chiamarli letteralmente da ogni parte del mondo senza alcuna difficoltà. Le chiamate, infatti, sono gratuite a prescindere dall’area geografica nella quale vengono effettuate.

Pertanto, attivare il proprio numero verde costituisce un’ottima opportunità di espansione al di fuori dei propri confini nazionali e consente di acquistare clienti nuovi oppure di consolidare la presenza aziendale in diversi Paesi.

I servizi integrati

Spesso attivando un numero verde è possibile ottenere anche diversi servizi inclusi, come ad esempio il centralino virtuale che permette di smistare le chiamate tra i diversi operatori o sedi, oppure per indirizzare in modo automatico i consumatori al reparto competente a seconda del pulsante premuto durante la chiamata.

Altro servizio integrato è il messaggio vocale preimpostato, ad esempio, quello di benvenuto, di mancata risposta, di attesa e così via.