Benedetta Riccio, Beauty Experience al Grand Hotel Vesuvio

“La primavera è finalmente sbocciata ed è tempo per tutti di uscire dal letargo e rifiorire iniziando da una occasione esclusiva nel segno della bellezza e del relax. L’open day avverrà mercoledì 10 aprile dalle ore 15.00 alle 21.30”. Benedetta Riccio, nota make up artist (e founder dell’omonima azienda che si fa sempre più spazio nel settore), “dà appuntamento – si legge nell’invito – ad amiche e clienti nel Grand Hotel Vesuvio, affacciato sul golfo di Napoli. Una suite sarà messa a disposizione per accogliere le ospiti della private sale dove verrà regalata una coccola ed un momento di svago dalla frenesia della settimana grazie ad una seduta di make up personalizzata: ci saranno infatti, make up artist professionisti che si dedicheranno completamente ad ogni singola persona. Ogni invitata riceverà consigli unici dedicati al proprio volto, al proprio sguardo, ai propri lineamenti, e le verranno poi suggeriti i migliori prodotti da poter acquistare e da avere sempre nel proprio beauty per un perfetto make up“.

