Brusciano, la consigliera Ilaria Esposito lascia il gruppo “Brusciano Democratica” e passa ad “Iniziative democratiche”

Con una nota indirizzata al sindaco Giacomo Romano, la consigliera comunale Ilaria Esposito passa ufficialmente al gruppo “Iniziative Democratiche”, unendosi ai consiglieri Giovanna Coppola e Nicola Di Maio.

Un passaggio, sempre tra le fila della maggioranza, che avviene a due anni e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione comunale e che rappresenta per Ilaria Esposito una nuova sfida politica, come lei stessa spiega nella nota.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai miei colleghi del Gruppo “Brusciano Democratica” per il tempo significativo trascorso insieme e per l’opportunità di collaborare con loro – spiega nel documento –

E’ stato un percorso formativo che ha non solo contribuito notevolmente alla mia crescita sia professionale che personale, ma grazie al nostro lavoro congiunto abbiamo raggiunto risultati importanti per la nostra comunità.

Tuttavia, l’incontro con “Iniziative Democratiche” è stato per me fonte di grande ispirazione. Ho visto in questo nuovo gruppo una straordinaria determinazione nel promuovere iniziative concrete a beneficio della nostra comunità che mi hanno convinta a cercare nuove sfide e opportunità di servizio per la nostra città.

Lascio “Brusciano Democratica” – continua – con sentimenti di stima e affetto per ciascuno di voi, orgogliosa dei risultati raggiunti assieme. Auguro al gruppo che lascio tutto il successo possibile e spero di incontrarvi ancora nel percorso di miglioramento della nostra comunità”.