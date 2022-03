Calzature, sanzioni frenano acquisti russi: scarpe di lusso italiane rischiano crollo

Nel 2021 il giro d’affari delle aziende produttive calzaturiere italiane (170 società con un fatturato oltre 10 milioni) ha avuto una ripresa a ‘V’ a 9,5 miliardi (+21% sul 2020) ma è ancora sotto il 2019 (-6%). Il ritorno ai livelli pre-covid, atteso quest’anno, è messo a rischio dalla guerra in Ucraina per le ricadute sui prezzi dell’energia e delle materie prime e sull’export. Per quanto la Russia valga solo il 2,7% dell’export, le sanzioni potrebbero limitare la spesa dei consumatori russi, in particolare quelli ricchi interessati alle calzature di lusso dove l’Italia è leader. E ‘ quanto emerge da uno studio di Mediobanca.