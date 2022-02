Cento autobus a velocità ridotta lunedì sull’A1. Confesercenti-Federnoleggio Campania: dimenticati dal Governo

“Confesercenti/Federnoleggio Campania parteciperà al corteo di autobus di lunedì 14 febbraio, che partirà alle 8 di mattina dal parcheggio di GLOBO (area ex Euromercato) a Casoria e procederà sull’Autostrada A1 in direzione Caianello e ritorno. Cento autobus gran turismo sfileranno a velocità ridotta – con un carro funebre in testa – per protestare contro il Governo, che ha dimenticato la categoria che solo in Campania conta su 1058 aziende. Le imprese sono sull’orlo del fallimento, avendo perso 300 milioni di fatturato solo nel 2021 a causa della pandemia e per l’assenza di sostegno dal Governo. A rischio 10mila posti di lavoro. Presenti i vertici di Confesercenti e Federnoleggio, tra cui il presidente di Confesercenti Campania (e vice presidente nazionale) Vincenzo Schiavo“. Lo si legge in una nota della stessa Confesercenti.