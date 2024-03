Cinema, il 26 marzo Artem incontra i fan napoletani all’OVS di via Scarlatti

Artem, protagonista della serie Tv Rai “Mare Fuori”, incontra i fan martedì 26 marzo nel negozio OVS di via Scarlatti a Napoli.

A partire dalle ore 19 e fino alle 20.30, OVS, partner di RAI per la seguitissima serie tv, porta nel centralissimo negozio di Napoli il noto attore e influencer napoletano, di origini ucraine, diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Pino o pazz’ nelle quattro stagioni di Mare Fuori. I fan avranno la possibilità di incontrare Artem, scattare una foto insieme e di farsi fare un autografo.

In ciascun episodio della ultima stagione andata in onda su Rai e Rai Play, Artem e gli altri attori protagonisti hanno indossato capi dei brand OVS destinati ai più giovani: B.Angel, dedicato alle adolescenti e alle giovanissime, e Utopja, brand no-gender di ispirazione “street”. Le collezioni sono attualmente disponibili negli store OVS e su OVS.it di tutta Italia.

La partnership con Mare fuori è stata un’occasione unica per presentare le collezioni B.Angel e Utopja ma anche un modo per entrare maggiormente in contatto con il pubblico under 25, inserendosi nel loro mondo, vicini alle loro predilezioni, alla loro modalità di connettersi con la realtà. L’intento anche educativo di una serie amata dal pubblico, si coniuga con la mission di OVS: aiutare i propri clienti a considerare etica la scelta di un abbigliamento dal prezzo accessibile, in equilibrio con la qualità dei prodotti, corrispondente alla domanda delle nuove generazioni, interessate a un modo di vestirsi in sintonia con la loro ricerca di autenticità.