Cluster tecnologici, ecco il nuovo bando Cosme da 3,6 milioni di euro

Si chiama “European Cluster Excellence Programme” ed è il nuovo bando emanato nell’ambito del programma Cosme con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei cluster e di facilitare scambi e partenariati strategici tra cluster ed ecosistemi specializzati in Europa. Lo scopo è quello diincentivare la competitività delle Pmi e e assistere le aziende ad accedere con successo ai mercati globali sfruttando il potenziale di crescita e di innovazione che i cluster possono offrire.

Chi vuole presentare domanda deve essere residente in uno dei paesi aderenti al programma Cosme; essere una cluster organization o una business network organization che supporta la collaborazione, il networking e l’apprendimento in cluster di innovazione per stimolare attività innovative; essere registrato o aver fatto richiesto presso la European Cluster Collaboration Platform.

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno 3 differenti enti che abbiano sede in almeno tre differenti stati membri. Almeno un membro del partenariato deve rappresentare un’organizzazione di un paese meno sviluppato o in via di transizione.

Il budget totale messo a disposizione è di 3.600.000 euro, con un massimo di 360.000 euro per singolo progetto.

Per fare domanda c’è tempo fino al 4 aprile 2019.