Direttiva Case Green: quando l’abitazione diventa confortevole

La Diretta Case Green è alle rampe di partenza. Si tratta di una norma importante per l’edilizia, finalmente le case verdi diventano una realtà. Parecchie sono le imprese edili soddisfatte di questa nuova norma, al netto delle ipotesi potrà essere un’ulteriore interessante chance per il mondo dell’edilizia e quello collegato. Se nelle prime ore la preoccupazione era tanta, adesso la riqualificazione energetica degli edifici inizia ad essere vista come una opportunità.

9 Punti chiave di Casa Green

Non si tratta solo di ristrutturazione ma di una direttiva che contiene all’interno parecchi punti importanti:

strategia di decarbonizzazione al 2050 , inclusiva di traiettoria con obiettivi intermedi al 2030 e 2035 per il consumo medio di energia primaria; nuovi requisiti minimi da rispettare in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni; edifici nuovi a emissioni zero – ossia in grado di non produrre emissioni a livello locale e caratterizzati da una domanda di energia massima – dal 2028 per il settore pubblico e dal 2030 per i privati; spinta al solare e/o alle altre rinnovabili, ai sistemi di monitoraggio e automazione, alla riduzione progressiva degli impianti basati su fonti fossili e al collegamento con la mobilità elettrica; istituzione di sportelli unici secondo criteri di popolazione, geografici o amministrativi; introduzione di un passaporto per la ristrutturazione degli edifici, il cui utilizzo potrà essere volontario o cogente a scelta del singolo Stato membro; promozione di mutui ipotecari e s trumenti finanziari adeguati; nuovi criteri per le classi energetiche e per la redazione degli attestati di prestazione energetica; nuovi obiettivi per edifici del terziario e del residenziale .

Riqualificare subito: per non rimanere bloccati

Riqualificare subito la propria abitazione diventa importante, infatti il è importante per il presente ed il futuro e questo va ben oltre le norme imposte dalla Direttiva Case Green. Se oggi le case con un APE basso difficilmente si riescono a vendere a prezzi che non ledano gli interessi del proprietario, cosa simile si può affermare per ciò che concerne le abitazioni da riqualificare. Per questo motivo è necessario iniziare ad avere chiare le normative e sapere come affrontare. Per tutto il 2024, ad esempio, è possibile usufruire del bonus ristrutturazione con una detrazione del 50% sino a 96mila euro per le ristrutturazioni.

Perchè arrivare al 2030 impreparati. La classe energetica E si può ben dimenticare. Secondo quanto leggiamo nella direttiva, infatti, entro il 2030 gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe energetica E ed entro il 2033 la classe energetica D. Come possiamo fare per arrivarci preparati? Sicuramente rivedere gli impianti di riscaldamento ed efficientamento, ad esempio.