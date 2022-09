Confindustria, Bonomi lancia allarme: Le imprese italiane non sono invincibili

“Anche nel 2020 e nel 2021 nonostante la pandemia il Salone Nautico si e’ svolto confermando che il settore non si e’ piegato. Oggi la nautica italiana e’ leader nel design, nell’adattarsi alle nuove tecnologie. Se altri settori procedessero cosi’ saremmo contenti ma purtroppo non e’ cosi’. Oggi subiamo la rapida salita dei prezzi energetici e delle materie prime e le conseguenze della guerra in Ucraina. E’ la tempesta perfetta”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi alla inaugurazione del Salone Nautico di Genova. “C’e’ un rallentamento dell’economia europea. Veniamo dal record del 2021 dell’export grazie alle nostre imprese e dalle buone performance nei primi sei mesi del 2022. Ma l’economia sta frenando – ha aggiunto Bonomi -. Sono peggiorati gli indicatori, anche i giudizi Istat sugli ordini. Si riducono i consumi delle famiglie. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo ma le imprese italiane non sono invincibili”. Bonomi ha ricordato che “un anno fa primo ho dato il primo allarme sui prezzi dell’energia e chiesto misure strutturali e assunzioni di responsabilita’. Al prossimo esecutivo presenteremo delle richieste. Auspichiamo di collaborare per allontanare il giudizio anti imprese ancora presente in questo Paese”.