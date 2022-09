Mise, contributi alle aziende danneggiate dalla guerra: firmato il decreto

Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina. Lo prevede il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti che mette a disposizione 120 milioni per il 2022 e rende operativa una misura prevista dal primo decreto Aiuti. ‘L’intervento consente di supportare le imprese che hanno subito gli effetti del conflitto in termini di calo del fatturato e di aumento dei costi delle materie prime. Salvaguardare l’operativita’ dei settori produttivi e’ stata la priorita’ della task force del Mise e del fondo dedicato”, afferma.

Le imprese con sede legale o operativa in Italia potranno ricevere contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro se negli ultimi due bilanci almeno il 20% del fatturato e’ collegato a operazioni commerciali in Ucraina, Russia e Bielorussia, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati; dovranno aver subito nel corso dell’ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019, mentre il confronto sara’ con il 2021 per le aziende costituite dopo il primo gennaio 2020. Le domande potranno essere presentate dal d