Confindustria, Rocco Salatto nuovo presidente dei Giovani imprenditori del Mezzogiorno

Rocco Salatto, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Puglia, è stato eletto oggi alla guida del comitato interregionale dei giovani imprenditori del Mezzogiorno di Confindustria che raggruppa le rappresentanze dei Giovani Imprenditori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Laureato in Economia, classe 1985, nato a Foggia, attuale vicepresidente del gruppo Salatto, composto da strutture sanitarie operanti sul territorio dauno, associato a Confindustria Foggia dove ha ricoperto la carica di presidente dei Giovani Imprenditori. Rocco Salatto sarà il presidente 2024-2025 del Comitato Interregionale dei Giovani Imprenditori del Mezzogiorno di Confindustria e Project leader per l’organizzazione dell’annuale convegno di ottobre a Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

“Sono onorato di raccogliere un testimone così importante” afferma il neo presidente. “È nostro compito stimolare e promuovere l’imprenditoria giovanile e far crescere l’aggregazione e la partecipazione associativa perché solo dal confronto possono nascere idee e progettualità vincenti per i nostri territori”.