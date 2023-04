Confindustria Salerno, il ruolo strategico delle filiere: imprese a confronto. Focus sull’agrifood

Domani, mercoledì 5 aprile alle ore 9,30 nella sede di Confindustria Salerno avrà luogo l’incontro dal titolo “La forza della filiera e il suo ruolo strategico nell’economia italiana”. L’evento, organizzato nell’ambito delle iniziative territoriali di celebrazione dei 50 anni di Confindustria Campania, sarà dedicato per l’appunto al tema delle filiere, elemento strategico per affrontare le grandi transizioni in atto.

Durante i lavori saranno analizzate le caratteristiche delle filiere, un ecosistema in cui le relazioni commerciali sono arricchite dalla condivisione di elementi immateriali, tecnologici e finanziari, dal trasferimento di valori e modelli di business e dalla diffusione della conoscenza. Un percorso virtuoso, che va sostenuto e accompagnato, e che sarà analizzato a beneficio delle imprese salernitane e campane.

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, interverranno il Responsabile Imprese & Territorio Srm, Salvio Capasso; il vice presidente nazionale di Confindustria delegato alle filiere e alle medie imprese, Maurizio Marchesini e il direttore regionale di Intesa Sanpaolo, Giuseppe Nargi.

Seguirà un focus sulla filiera dell’agroalimentare introdotto dalla presidente della Piccola Industria di Confindustria Salerno, Lina Piccolo, con l’intervento di imprenditori esponenti dei comparti rappresentativi del processo dell’agrifood: per l’agricoltura Rosario Rago, di Rago Group; per la trasformazione Sabato D’Amico, della D&D Italia spa; per il packaging Velleda Virno, della Di Mauro Officine Grafiche spa; per i servizi, Walfredo della Gherardesca, della Genuine Way srl.

I lavori saranno moderati da Alex Giordano, docente di Marketing e Trasformazione Digitale Università Federico II di Napoli. Conclusioni affidate al Presidente di Confindustria Campania, Gianluigi Traettino.

Il programma