Consulta: Dall’Osso (Fi), su pensioni disabili M5S difende scelta incostituzionale

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Non è la prima volta che il M5S viola la Costituzione. Adesso ci è voluta addirittura la Consulta per imporre al governo e alla maggioranza l’applicazione di un diritto sancito dalla Carta stabilendo che i 285 euro delle pensioni di inabilità non sono assolutamente adeguati per vivere in modo dignitoso”. Lo dichiara in una nota Matteo Dall’Osso, deputato ex grillino poi passato a Forza Italia.