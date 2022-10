Convegno Giovani Imprenditori, Jannotti Pecci: Pnrr va rivisto, Comuni del Sud ripescano da archivi progetti vecchi

“Non solo per il Pnrr ma in assoluto va previsto un organismo centrale che abbia poteri tali da compiere scelte decise e creare contestualmente sinergie tra i vari interventi. Servono scelte che soddisfino esigenze di aree vaste. Il problema è anche chi decide in ultima istanza. Quanto al caso specifico del Pnrr, va sicuramente rivisto, anche perché la sensazione è che le amministrazioni territoriali del Sud pensino di utilizzare gli archivi con progetti vecchi che avevano dentro per utilizzare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha dichiarato ai microfoni de ildenaro.it Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, presente al 37esimo Convegno dei Giovani Imprenditori di Capri.