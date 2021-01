Coronavirus: Codacons, ‘da Consob approfondimenti su vendita azioni vaccino Moderna’**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Accogliendo l’esposto del Codacons, la Consob “ha avviato i dovuti approfondimenti sul caso della vendita di azioni Moderna avvenuta dopo il rialzo in Borsa delle azioni della società seguita all’annuncio sul vaccino anti-Covid”. Lo ha comunicato la stessa Consob in una nota formale inviata al Codacons. L’associazione dei consumatori aveva presentato un esposto chiedendo di aprire un procedimento per insider trading e aggiotaggio nei confronti dei vertici della Moderna, “per il caso dell’amministratore delegato dell’azienda Stephane Bancel che, in concomitanza con l’annuncio sul vaccino anti-Covid, avrebbe venduto 21.046 azioni della società quotata in Borsa con un incasso di circa 1,8 milioni di dollari. Lo stesso avrebbe fatto il presidente di Moderna, Stephen Hoge, cedendo circa 20 mila azioni con un incasso di poco superiore a 1,7 milioni di dollari”, spiega il Codacons.