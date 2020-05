Coronavirus, ieri in Campania un morto e 9 guariti. Otto nuovi casi nelle province di Napoli e Salerno

Un decesso legato al coronavirus è stato registrati in Campania nella giornata di ieri, sabato 23 maggio. Sono 405 i decessi totali dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Campania. Il totale dei guariti è 3.076 (+9 rispetto a venerdì 22 maggio), di cui 2.904 (+8) totalmente guariti e 172 (+1) clinicamente guariti. Questo il riparto per provincia dei 4.749 casi positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19: in provincia di Napoli 2.589 (+4) di cui 981 (+2) a Napoli città e 1.608 (+2) nel resto della provincia; in provincia di Salerno 679 (+2); in provincia di Avellino 537 (nessun nuovo caso); in provincia di Caserta 453 (nessun nuovo caso); in provincia di Benevento 204 (nessun nuovo caso). Sono 287 gli altri casi in fase di verifica da parte delle Asl.