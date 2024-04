Credit Gap, Mustilli: Così interveniamo sulle singole fasce di mercato

“C’è un problema di credit gap e in Campania puntiamo a risolverlo per le singole fasce di mercato”. Ad affermarlo è Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania intervenendo al roadshow organizzato presso la sede di Confindustria Caserta per illustrare alle imprese le opportunità offerte dai nuovi Bandi Basket Eque, Garanzia Campania Bond seconda edizione e Fondo rotativo. “Con i bandi copriamo tutti i segmenti di mercato – prosegue Mustilli -: abbiamo i bond per le imprese di una certa dimensione che vogliono fare debiti; abbiamo Basket Eque con cui interveniamo nella capitalizzazione delle aziende strutturate, ma ci preoccupiamo anche della microimpresa con il secondo Bando Crescita destinato ai negozi e alle attività artigiane e con il Fondo Rotativo che serve ad abbattere il tasso di interesse sempre per le Pmi. Credo sia questo il vero segreto della nostra politica”.