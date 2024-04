Cristian Leroy, presentata la partnership fra Gigi D’Alessio e il gruppo Lama Optical

Partnership fra Gigi D’Alessio e il gruppo Lama Optical per la promozione di Cristian Leroy, brand in house di Lama Optical i cui prodotti sono venduti esclusivamente nei propri store. L’artista napoletano e la famiglia Lama, titolare di Lama Optical, hanno presentato la collaborazione per Cristian Leroy nel corso di un incontro svoltosi nello store Lama Optical di piazza Giulio Rodinò, nel cuore di Chiaia a Napoli, al quale è seguito un evento open in piazza con musica, cocktails e free gifts.

“Siamo estremamente entusiasti – afferma la famiglia Lama – di annunciare il sodalizio comunicativo con Gigi D’Alessio, artista rinomato a livello internazionale. Questa partnership rappresenta un momento significativo per Lama Optical e per il brand Cristian Leroy perché uniamo le nostre forze con uno degli artisti più amati e influenti nel panorama musicale italiano. La scelta di collaborare con Gigi D’Alessio riflette la nostra volontà di continuare a portare avanti il nostro operato con stile e veridicità. La sua autenticità, la sua passione per la musica e il suo stile distintivo incarnano perfettamente i valori di Lama Optical, rendendolo il partner ideale per questa iniziativa”.

“Sono felice di annunciare la mia nuova partnership con Lama Optical – conferma Gigi D’Alessio – ed è un onore per me collaborare con una catena retail così rispettata e diffusa sul territorio italiano. Cristian Leroy incarna l’eleganza e lo stile senza tempo, e sono entusiasta di contribuire alla sua crescita e al suo successo, insieme con Lama Optical, in modo da far conoscere il marchio a un vasto pubblico di amanti della moda e degli accessori di alta qualità ad un prezzo competitivo. Ringrazio Lama Optical per la fiducia, e non vedo l’ora di lavorare insieme per portare il marchio Cristian Leroy ad un nuovo livello di visibilità e successo”.

Il gruppo Lama Optical, leader nel settore produzione e distribuzione di occhiali da sole e da vista, è stato fondato nel 1977 da Luigi Lama e vanta oggi più di 90 negozi in tutta Italia, con diverse tipologie di store: da quelli esclusivi ed eleganti localizzati nelle strade piú rinomate dei centri storici delle città italiane, come Napoli, Roma, Milano e Firenze, a quelli più popolari nei centri commerciali della penisola.

Cristian Leroy, prodotto e distribuito esclusivamente nei punti vendita Lama Optical, è il secondo brand in Italia per numero di pezzi venduti, stimati in media in oltre 600.000 all’anno.

Fra gli House Brand ammiragli del Gruppo Lama, è la griffe esclusiva del gruppo che ne cura il design, dando vita ad un prodotto sempre in grado di fare tendenza e nel nome della qualità che è garanzia di tutti i prodotti di Lama Optical.