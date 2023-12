Csr Campania, benessere degli animali: un premio all’impegno degli allevatori

La Regione Campania ha approvato il bando (campagna 2024) dell’intervento Sra 30 relativo al “Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali” (azione B) del Csr 23-27. L’intervento prevede un sostegno per Unità di bestiame adulto (Uba) a favore degli allevatori che sottoscrivono volontariamente una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie ammissibili a sostegno, vale a dire bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte, caprini e ovini, suini (allevamenti da riproduzione e ingrasso) ed avicoli.

L’intervento ha lo scopo di garantire livelli superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei seguenti ambiti: acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali; condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico nonché condizioni di stabulazione, quali l’allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali; condizioni che consentano l’espressione del comportamento naturale, come l’arricchimento dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; accesso all’esterno e pascolo all’aperto; pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali.

In altri termini, la misura incoraggia gli agricoltori ad assumere impegni che consistono nell’adozione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate al raggiungimento di condizioni di salute e benessere degli animali che vadano oltre il livello minimo di baseline, rappresentato dalle disposizioni previste dalla condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale.

La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento nel ciclo di programmazione 23-27 ammonta a complessivi 62,9 milioni di euro, di cui 31,7 milioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), al netto delle risorse utilizzate per i pagamenti dell’annualità 2023,

L’intervento è attivato sull’intero territorio regionale.

a far data dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per un anno (con scadenza al 31 dicembre 2023), salvo diversa disposizione.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità saranno indicati con successivo provvedimento della Regione Campania all’esito dell’adozione delle specifiche Istruzioni operative per l’annualità 2024 da parte dell’Organismo pagatore Agea.

In ogni caso, la compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all’adesione all’intervento dovrà avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Agea attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Gli impegni assunti dai beneficiari decorronoe devono essere rispettati per un anno (con scadenza al 31 dicembre 2023), salvo diversa disposizione.La data di decorrenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità saranno indicati con successivo provvedimento della Regione Campania all’esito dell’adozione delle specifiche Istruzioni operative per l’annualità 2024 da parte dell’Organismo pagatore Agea.In ogni caso, la compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all’adesione all’intervento dovrà avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Agea attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).