Def, per gli aiuti a imprese e famiglie Draghi rispolvera il “whatever it takes”

“Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare famiglie e imprese all’interno della cornice europea. La disponibilità del Governo c’è ed è totale”. Sono le parole utilizzate dal presidente del consiglio dei ministrinel corso della conferenza stampa che segue l’approvazione all’unanimità del Def, il. “È chiaro che la guerra ha causato un peggioramento delle prospettive di crescita. In particolare su questo pesano l’aumento dei prezzi dell’energia e altri beni oltre alla fiducia dei consumatori che è diminuita. Famiglie e imprese vedono oggi un futuro meno positivo”, precisa Draghi. In un certo senso il premier rispolvera il motto “whatever it takes” col quale a suo tempo difende l’Euro dalle speculazioni.