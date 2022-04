Saipem, commessa in Mozambico per il gas naturale liquefatto

Saipem si aggiudica un contratto dal valore di circa 150 milioni di dollari in Mozambico, con una durata di circa 9 anni più un anno opzionale. La commessa è assegnata da Coral FLNG S.A. Riguarda, nello specifico, servizi di manutenzione dell’unità galleggiante Coral Sul FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) per la liquefazione del gas naturale nell’offshore nel Paese africano.

Coral Sul FLNG è un impianto galleggiante di liquefazione di gas naturale costruito per mettere in produzione il gas naturale proveniente dal bacino di, a circa 250 chilometri a Nord-Est di Pemba e a 50 chilometri dalla costa del Mozambico . Si tratta del primo FLNG operante in acque ultra-profonde, connesso ad un sistema sottomarino a circa 2.000 metri di profondità.