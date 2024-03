Deloitte-Federico II: Operazione Talenti, via alle selezioni. Inserimento in azienda durante gli studi per 15 giovani

Prende il via la quarta edizione di Operazione Talenti, il progetto promosso da Deloitte in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per offrire a 15 giovani diplomati la possibilità di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e, al tempo stesso, di avviare una carriera lavorativa in Deloitte.

Come l’anno scorso, i posti disponibili per questa quarta edizione saranno 15. Sarà possibile candidarsi fino al 14 luglio 2024 attraverso il sito dedicato. Nelle precedenti edizioni Operazione Talenti ha raccolto oltre 300 candidature da ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Sono poi stati scelti 40 giovani (20 ragazze e 20 ragazzi), attualmente impiegati presso la sede Deloitte di Napoli. I corsi di laurea a cui è possibile accedere tramite Operazione Talenti sono: Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale, Informatica, Economia e commercio e Culture digitali e della comunicazione.

Con questo progetto, Deloitte ha introdotto un modello innovativo di recruiting, non convenzionale per le società di consulenza, puntando su giovani diplomati e offrendo la possibilità di coniugare studio e lavoro oltre che ad avere un supporto concreto nel percorso di crescita personale e professionale.

“Operazione Talenti rappresenta una delle principali azioni di Terza Missione, oggi Valorizzazione delle Conoscenze, che il nostro Ateneo ha messo in campo per combattere la dispersione universitaria e quindi favorire l’inclusione sociale”, commenta Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II. “Un progetto alla quarta edizione che rafforza la partnership e la visione comune con Deloitte e che ribadisce ancora una volta l’apertura ed il ruolo che il nostro Ateneo ha sul territorio”.

“Un progetto come Operazione Talenti, ormai arrivato alla quarta edizione grazie alla preziosa sinergia con l’Università degli studi di Napoli Federico II, conferma che la formazione e le competenze rappresentano leve strategiche per il futuro dei nostri giovani”, dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia. “Nell’ambito di Impact for Italy, il programma lanciato a inizio 2020 dal nostro network, Deloitte ha moltiplicato gli investimenti e i progetti nel Mezzogiorno per contribuire a una crescita virtuosa e sostenibile dell’intero sistema Paese. Una delle chiavi per perseguire questo obiettivo è proprio quella di offrire ai talenti un percorso formativo all’avanguardia, avvicinandoli al mondo del lavoro e a quelle conoscenze diventate ormai imprescindibili per la loro carriera”.

“Alla luce delle profonde trasformazioni che stiamo attraversando, investire sulle competenze dei giovani significa investire sulla competitività del nostro Paese”, aggiunge Alessandro Mercuri, AD di Deloitte Consulting. “La pluriennale collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II mette al primo posto la formazione e un processo di crescita dei più giovani talenti, favorendo un maggior contatto tra scuola e lavoro. Avere un impatto positivo su una delle grandi sfide che oggi ci troviamo ad affrontare fa parte del nostro DNA e del nostro ruolo come Società Benefit. Questo impegno si concretizza attraverso progetti di formazione rivolti alle nuove generazioni, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, che in progetti come Operazione Talenti mira, inoltre, a ridurre il tasso di abbandono agli studi e la disoccupazione giovanile”.

La quarta edizione di Operazione Talenti conferma il contributo di Deloitte alla trasformazione digitale del Paese e in particolare del Mezzogiorno. In questo contesto si inserisce anche il consolidamento della presenza a Napoli e in Campania. Nel capoluogo campano Deloitte conta oltre 600 persone distribuite tra la sede di Deloitte Consulting a Capodichino e la sede di Via Riviera di Chiaia delle società del gruppo che si occupano di Revisione e Tax Advisory.