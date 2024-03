Donne giardiniere per la mantuenzione del verde nella Reggia di Caserta: via al bando

Tremila euro per finanziare un’attività di stage per giardiniere donna da impiegare nelle attività di manutenzione del verde alla Reggia di Caserta. A promuovere la raccolta fondi per la donazione è il club di Capua Antica e Nova-Caserta. La donazione, si legge in una nota della Reggia di Caserta, costituisce un segno tangibile del valore etico riconosciuto all’azione della Reggia che è da sempre sensibile ai principi dell’Agenda 2030. In particolare nella necessità di fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva; nel raggiungimento di un’uguaglianza di genere e di emancipazione di tutte le donne e le ragazze; nel proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. Lo stage di venti ore settimanali, della durata complessiva di sei mesi, sarà definito tramite successivo bando di selezione, che prossimamente verrà pubblicato sul sito istituzionale e diffuso sui canali social della Reggia.