Economia sociale e pensiero di Giuseppe Toniolo, il 29 aprile il seminario Ucsi a Capodimonte

“Economia sociale e il pensiero di Giuseppe Toniolo”, è il titolo del seminario UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) organizzato per lunedì 29 aprile alla Cripta della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” di via Capodimonte, 13 di Napoli. Organizzato insieme all’Ordine dei giornalisti della Campania, e in collaborazione con Fondazione Nazionale studi Toniolani della Campania e l’UCID Napoli e Campania, l’incontro verte sulla promozione del pensiero di Giuseppe Toniolo, sposo e padre, professore universitario di economia, che offre l’esempio di come un cristiano è chiamato a vivere la propria fede in famiglia, nella professione e nella società civile e a servire l’annuncio del Vangelo nella Chiesa e nel mondo attraverso lo studio e l’applicazione della dottrina della Chiesa nella dimensione sociale, economica e politiche.

Questi i Relatori: Antonio Mattone, giornalista; Felicio Izzo, coordinatore della Segreteria del Premio Giuseppe Toniolo; Francesco Manca, giornalista e segretario Ucsi Campania; Franco Vittoria, docente di Storia delle Istituzioni politiche alla Federico II, Guido Pocobelli Ragosta, giornalista e presidente Ucsi Campania; monsignor Nicla Longobardo, rettore della Basilica di Capodimonte; Ottavio Lucarelli, giornalista e presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Stefania Brancaccio, imprenditrice e segretario generale Ucid nazionale; don Antonio Ascione, teologo e parroco del Santuario Diocesano “S.Maria delle Grazie e San Gennaro” Trecase. Modera Franco Buononato, giornalista.