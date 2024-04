Ecuador, l’ambasciatore Davoli accoglie un catamarano speciale

L’ambasciatore d’Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, ha accolto alle Isole Galapagos ‘Lo Spirito di Stella’, il catamarano completamente accessibile impegnato in un giro del mondo 2023-2025, che prevede la partecipazione di persone con disabilità, civili e militari di forze armate italiane e straniere.

Il progetto, si legge in un comunicato, è stato fortemente voluto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e promosso dal ministero della Difesa, dallo stato maggiore della Difesa e da Difesa Servizi, a favore di tutte le omologhe forze armate del mondo.

Accompagnato dal sindaco e dalle autorità di capitaneria di porto di Santa Cruz, la principale isola dell’arcipelago delle Galapagos, l’ambasciatore ha sottolineato l’importanza di un progetto “unico nel mondo che giunge in un arcipelago a sua volta unico, portando un messaggio universale d’inclusività”.

“Sono grato all’armatore Andrea Stella, al Ministro Crosetto e a tutti gli sponsor che appoggiano questa bellissima iniziativa, – ha poi osservato l’ambasciatore – per aver voluto includere una tappa significativa come questa nel giro del catamarano.

La visita di “Spirito di Stella” a Galapagos rimarrà come un momento significativo nelle relazioni tra Italia e Ecuador”.

Questo catamarano, ha concluso, “dimostra al mondo che l’inclusività si può realizzare; e che se essa si può fare in navigazione, la si può fare ovunque