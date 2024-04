Singapore ospite a due grandi eventi italiani

L’ambasciatore d’Italia a Singapore, Dante Brandi, ha incontrato oggi il ministro della Cultura Edwin Tong Chun Fai per uno scambio approfondito sulle relazioni culturali tra Italia e Singapore, anche in vista della presenza del ministro Tong a Milano e a Venezia in occasione della Milano Design Week e della Biennale Arte.

A Milano, Singapore sarà presente con una mostra che esporrà il talento di sette artisti singaporeani, mentre a Venezia sarà rappresentata con un padiglione nazionale.

Nel corso dell’incontro, l’ambasciatore Brandi ha illustrato il vasto programma di attività e iniziative culturali che l’ambasciata intende promuovere, con particolare riferimento alle tappe previste a Singapore di Nave Amerigo Vespucci, del tour asiatico di Andrea Bocelli e del “Balloon Museum”.

È stato condiviso inoltre l’impegno a rafforzare le opportunità di cooperazione bilaterale, con particolare attenzione ai settori dell’arte e del design, anche alla luce degli esiti della Milano Design Week e della possibile apertura di un Museo del Design a Singapore; nonché multilaterale, con particolare riguardo alle iniziative intraprese in seno all’Unesco e all’Asia-Europe Foundation (Asef).