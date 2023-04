EdiliziAcrobatica, boom nel primo trimestre. Contratti in Italia: +43% senza bonus e incentivi fiscali

Cresce del 43% nel primo trimestre 2023 il numero di contratti sottoscritti dai clienti di EdiliziAcrobatica, al netto di bonus e incentivi di Stato. Lo sottolinea una nota della società, leader in Europa nei lavori di manutenzione e ristrutturazione in doppia fune di sicurezza, quotata sul mercato Euronext Growth di Milano e Parigi. Il valore dei contratti sottoscritti in Italia passano dai 25,5 milioni di euro del 2022 agli attuali 25,74 milioni, ottenuti senza sostanziali interventi di cessione del credito e sconto in fattura. Il trend positivo nel mercato italiano registrato nel primo trimestre è replicato sia in Francia – dove si è passati da 1,02 milioni nel 2022 agli attuali 1,37 milioni – sia in Spagna dove da 0,23 milioni si è passati a 0,27 milioni. “Non è certo scontato mantenere un trend di crescita così evidente come quello che Acrobatica conferma anche nel primo quarter dell’anno – ha commentato Riccardo Iovino, Ceo & Founder del gruppo internazionale -, tuttavia questo risultato dimostra, senza dubbio alcuno, che il nostro modello di business non è vincolato agli incentivi di Stato o a strumenti creati a sostegno del sistema imprenditoriale, quali la cessione del credito. Strumenti che rappresentano occasioni che il gruppo ha saputo cogliere per rafforzare la propria crescita, certo, ma che di fatto non intervengono a modificare un modello di business che si basa su un piano di sviluppo aziendale solido e orientato al futuro”.