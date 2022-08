Elezioni, presentati i candidati del M5S di Napoli. Castellone: Squadra meravigliosa

Ieri, presso la fondazione Foqus, si è tenuta la presentazione dei candidati del M5S a Napoli. All’iniziativa hanno partecipato il presidente della Camera, i candidati a Camera e Senato del Movimento ed il presidente, che è intervenuto in video conferenza.

A margine dell’evento è intervenuta Mariolina Castellone, capogruppo a Palazzo Madama dei Pentastellati e candidata al Senato nel collegio Napoli-Giugliano, che ha dichiarato: “È stato un pomeriggio straordinario, di racconti, visioni, voglia di cambiare. Siamo una squadra meravigliosa, che dimostra quanto sia bello e concreto il progetto politico del Movimento 5 Stelle”

“Insieme a storici attivisti e militanti da sempre, ci siamo anche con personalità di spicco della società civile impegnate nella lotta per la tutela dell’ambiente e contro la criminalità organizzata. E poi noi donne! È un orgoglio avere così tante compagne di viaggio, in questa nuova meravigliosa avventura”, ha continuato la senatrice che ha poi concluso suonando la carica: “Ma quanto siamo vivi? Sprizziamo vita da tutti i pori! Si diano un pizzicotto per svegliarsi quelli che sognano il nostro funerale perché avranno una brutta sorpresa. Noi ci siamo e ci saremo sempre”.