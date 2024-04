Lega, a Salerno due nuovi vice coordinatori provinciali: sono Dante Santoro e Pietro Sessa

“Prosegue – secondo quanto riferisce una nota – il radicamento della Lega nei comuni della provincia di Salerno. Il coordinatore provinciale, Attilio Pierro, di concerto con il Commissario regionale, Claudio Durigon, annuncia i nuovi vice coordinatori per le diverse aree della provincia più estesa d’Italia che avranno il compito di coadiuvare la segreteria provinciale. Si tratta di Dante Santoro, (Area Centro) Pietro Sessa, (Area Nord) e Giuseppe Orlotti e Federica Mignoli, (Area Sud)” . “Ai nuovi responsabili auguro buon lavoro e un grande in bocca al lupo. La Lega con loro è in ottime mani. Sono tutti bravi amministratori, giovani e competenti. Ad maiora” è quanto dichiara il coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro.