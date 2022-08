Elezioni, Renzi: Programma Iv-Azione chiuso, 14 ore di verifica finale sui testi. Ora basta polemiche

“Stanotte Azione e Italia viva hanno chiuso il programma insieme dopo 14 ore di verifica finale sui testi”. Lo annuncia il leader di Italia viva, Matteo Renzi nella sua e-news. “Nelle prossime ore, riuniremo via Zoom i responsabili sul territorio di Italia viva per chiedere a tutti di abbandonare ogni forma di polemica e mettersi pancia a terra al lavoro – prosegue – Noi dobbiamo portare freschezza, generosita’, impegno. I nostri volontari per la campagna sono pronti”. E ha concluso: “Sara’ una campagna elettorale tosta, ma penso che saremo davvero la sorpresa positiva”.