Energia sostenibile e intelligenza artificiale: borsa di studio per giovani laureati

La Fire, Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, annuncia il bando di una borsa di studio per giovani laureati sul tema dell’intelligenza artificiale applicata nell’ambito delle soluzioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, della durata di 12 mesi per un importo di 30.000 euro lordi. La ricerca dovrà mirare a indagare e relazionare sui seguenti aspetti: tipologia di soluzioni per l’intelligenza artificiale e relativo grado di sviluppo; stato dell’arte dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività legate all’energy management e nelle soluzioni disponibili sul mercato (e.g. sistemi di monitoraggio e automazione, macchine e processi industriali, sistemi energetici, manutenzione e gestione impianti, etc.); evoluzione attesa delle tecnologie per l’intelligenza artificiale, opportunità di applicazione nel settore energetico, barriere all’impiego, potenziali limiti tecnici ed etici nel loro utilizzo; individuazione dei principali provider di soluzioni che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale; indagine presso gli stakeholder del mondo dell’energia – quali produttori di tecnologie che possono trarre vantaggio dall’intelligenza artificiale, utility, Esco, imprese, enti, professionisti, etc. – in merito all’impiego dell’intelligenza artificiale attuale e futuro e alle attese per i prossimi anni. Il bando si chiude il prossimo 15 maggio.