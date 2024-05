Europee, Conte: rischio terza guerra mondiale, si vota per evitarla

Roma, 23 mag. (askanews) – Il mondo è sull’orlo della terza guerra mondiale e il voto alle elezioni europee è “l’ultimo bivio”: lo ha scritto su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando un titolo dal sito del Fatto quotidiano con le ultime notizie sul conflitto in Europa: “Ucraina, New York Times: Casa bianca apre a Kiev sull’utilizzo di armi Usa in Russia. Francia testa missile con capacità nucleare”. “Questa – ha commentato Conte – è la situazione. E c’è chi propone di mettere l’elmetto in testa ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo alzare la voce e usare la matita a giugno per evitare la Terza Guerra Mondiale, per dar loro un futuro”.

“Si avanza verso un conflitto dalle conseguenze incontrollabili, abbiamo di fronte – ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio – una potenza nucleare. Il partito unico e trasversale delle armi non molla. Sotto elezioni parlano di ‘pace’ ma nelle aule votano per le armi e per la guerra a oltranza. Ci siamo trovati soli a opporci a questa strategia folle con le scelte, i voti, prendendo insulti perché chiediamo che l’Europa e l’Italia siano protagoniste di uno sforzo storico per i negoziati di pace”.

“L’8 e 9 giugno c’è l’ultimo bivio per cambiare la strategia dell’Europa e dell’Italia. Dobbiamo portare in Parlamento europeo dei costruttori di pace. Fermiamoli”, ha concluso Conte.