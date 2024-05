Europee, Vannacci: non credo mia candidatura divisiva per Lega

Napoli, 2 mag. (askanews) – “Non credo che la mia candidatura sia divisiva all’interno della Lega”. Così il generale Roberto Vannacci pochi minuti prima dell’azione della presentazione del suo libro a Napoli, risponde ad una domanda di un cronista che gli chiedeva un commento sulle parole del governatore del Veneto Luca Zaia, in merito alla suya candidatura alle Europee. “Sono discussioni assolutamente legittime nell’ambito di un partito, – continua il generale – io sono un candidato indipendente. Risolveranno le loro problematiche all’interno del partito, vado avanti per la mia strada rappresentando quei valori di patria, confini, sicurezza, identità che ritengo sovrapponibili a quelli del partito con il il quale mi candido come indipendente e che ritengo basilari in Europa”.