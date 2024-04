Fdi, al via a Pescara conferenza programmatica vista mare

Pescara, 26 apr. (askanews) – Tre sale conferenze, una sala stampa, circa 20 dibattiti in programma. Ha preso il via a Pescara la tre giorni della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Per l’occasione è stata allestita una grande tensostruttura sul lungomare, vicino alla celebre nave di Cascella.

Una location con vista sulla spiaggia e che, grazie alle pareti trasparenti, consente di avere il mare da sfondo ai vari panel in programma. L’allestimento della struttura nei giorni scorsi ha suscitato le proteste del centrosinistra in Comune.

Il titolo della kermesse è anche lo slogan di Fdi per le prossime elezioni di giugno: “L’Italia cambia l’Europa”