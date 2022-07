Formazione, corsi Uiip Biogem da record con il 100% di placement nelle ultime cinque edizioni

Sono 283 i giovani, provenienti da ogni area del Paese, formati tra settembre 2021 e luglio 2022 e immediatamente immessi nel mondo del lavoro, grazie al percorso post-laurea di Biogem dedicato al settore dell’Information Technology. I corsi UIIP (University-Industry Internship Program), realizzati con il coinvolgimento di aziende del calibro di Accenture, Deloitte, Reply, BGP Consulting e NTT Data, centrano, quindi, un risultato straordinario, totalizzando il 100% di placement per ben cinque edizioni consecutive. E in più, circa il 15% dei ragazzi giunti ad Ariano Irpino proveniva dal Centro-Nord Italia (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna), allargando notevolmente un bacino di utenza, che, tradizionalmente, poteva già contare su laureati di tutto il Centro-Sud, dal Lazio fino alla Sicilia e alla Sardegna.

‘’La formula del Programma – osserva il coordinatore dei Corsi UIIP Biogem, Andrea Di Maso – è ormai consolidata e parte da un iter selettivo aperto a laureati di 1° e 2° livello under 30. Segue la creazione di un gruppo di lavoro di circa 60 giovani, con varie provenienze geografiche e diversi background universitari. Per ogni edizione, ci si forma, in presenza, presso le strutture di Biogem, ad Ariano Irpino (Av), per circa 8/10 settimane, su tematiche pratiche e coerenti con le attuali esigenze del mercato del lavoro, sia per quanto concerne le soft skills (competenze trasversali) sia per le technical skills (competenze digitali). Al temine della fase di training si procede con l’inserimento in azienda, mediante stage finalizzati all’assunzione stabile del candidato’’. ‘’Il tutto – chiarisce ancora Di Maso – senza alcun costo di partecipazione per i formandi, in quanto sono le stesse aziende partner a finanziare le attività, potendo poi contare su un bacino di risorse altamente specializzate’’.

È tempo di bilanci, ma si guarda già al futuro nell’Education Office di UIIP-Biogem. Sono infatti già attivi sul sito www.uiip.it i bandi (UIIP 56° edizione) dei nuovi corsi, che partiranno a settembre 2022. ‘’Questo della 56° edizione – afferma Antonella Saporito, Project Management Office di UIIP – sarà solo il primo di una serie di bandi che vedranno, per il periodo 2022/2023, UIIP protagonista nei processi di placement delle aziende del settore IT’’. ‘’Non a caso – rivela infine Antonella Saporito – molte di queste hanno già manifestato il loro interesse a sponsorizzare, anche per questo periodo, una serie di corsi su tematiche digitali, quali ERP/SAP, Analisi dei Dati, Web Analyst’’.